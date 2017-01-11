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11 Ocak 2017 09:42

Başkan Hiçyılmaz, 15 Temmuz Darbe Girişimi Ve Sonrasını Değerlendirdi

Başkan Hiçyılmaz, 15 Temmuz Darbe Girişimi Ve Sonrasını Değerlendirdi

11 Ocak 2017 09:42

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, en farklı röportajlarından birini Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile yaptı.
Kilim Sosyal Bilimler Lisesi’nin 10. sınıf öğrencisi Merve Tatlı ve 11. sınıf öğrencisi Elif Özlem Cebeci, okul dergisi için Başkan Hiçyılmaz ile röportaj gerçekleştirdi. Röportajın konusu, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar oldu. Öğrencileri makamında konuk eden ve röportajın başlangıcında ‘15 Temmuz, bu tarihin sizdeki adı nedir?’sorusunu yanıtlayan Hiçyılmaz, “15 Temmuz, sizin de bildiğiniz gibi Türkiye’nin alçakça saldırıya uğradığı bir tarihtir. Tarihimizde birçok darbe girişimi, darbe, ihtilal diye tabir edilecek olaylar yaşanmıştır. Ancak hiçbirinde kendi güvenlik güçlerimiz, halkın üzerine ateş açarak onları öldürmek için harekette bulunmamıştır. Dolaysıyla bu alçakça bir girişimdir. Türkiye tarihine kara leke olarak geçen bir gündür” dedi. Başkan Hiçyılmaz, öğrencilerin, ‘Darbe girişimi neden başarısız oldu?’ şeklindeki sorusunu ise, “Darbecilerin başarısız olmalarının en başında, asil Türk milletinin kalkışmaya karşı duruşu gelmektedir. Dünyada hiçbir ülkenin vatandaşı, Türk milleti kadar vatanını korumak için tankın önüne yatma cesaretini gösteremez. Bunu ancak Türk milleti yapabilir” şeklinde yanıtladı. ‘Dünyanın yaşanan bu darbe girişimine kayıtsız kaldığını düşünüyor musunuz?’ sorusunu da cevaplayan Hiçyılmaz, “Yaşanmış olan hadiselerden sonra ülkemizin ne kadar büyük tehdit ve tehlike altında olduğunu bir sefer daha görmüş olduk. Bunu dünya ülkelerinin de görmüş olmaları gerekir. Ancak, zaman zaman özellikle demokrat olduklarını iddia eden, gelişmiş oldukları söylenen ülkelerin bu alçakça kalkışmaya karşı göstermiş oldukları tepkilere bakılırsa, çok da demokrat olmadıkları sadece kendilerini düşündükleri ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.
Hiçyılmaz, ‘Bu süreçten sonra Türkiye’yi neler bekliyor?’, ‘Özgürlük, Vatan, Demokrasi ve Günümüz Türkiye’sini birer cümleyle açıklar mısınız?’ sorularını da yanıtladı. Röportajın sonunda Başkan Hiçyılmaz, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine teşekkür ederek, derslerinde ve hayatta başarılar diledi.



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