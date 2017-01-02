Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kayseri
  •  » Başkan Hiçyılmaz: “İnsanlığa Karşı Yapılan Bu Vahşi Saldırı Asla Kabul Edilemez”
02 Ocak 2017 11:24

Başkan Hiçyılmaz: “İnsanlığa karşı yapılan bu vahşi saldırı asla kabul edilemez”

Başkan Hiçyılmaz: “İnsanlığa karşı yapılan bu vahşi saldırı asla kabul edilemez”

02 Ocak 2017 11:24

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, İstanbul Ortaköy’de bir eğlence merkezinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
“Bu menfur saldırıyı lanetliyor ve kınıyorum. İnsanlığa karşı yapılan bu vahşi saldırı asla kabul edilemez.” Diyen Hiçyılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İçte ve dıştaki hainler, milletimizi bölmek ve devletimizi yıkmak için her türlü saldırıyı gerçekleştirmektedir. Türk milleti, insanlıktan nasibini almamış bu hainlerin terör saldırıları karşısında asla teslim olmayacaktır.” şeklinde konuştu. Bu saldırı bize şunu bir kez daha göstermiştir ki, teröristlerin ve onların iplerini tutanların hedefi ülkemiz ve milletimizdir. Asil milletimiz, terör eylemlerinden medet umanların kirli emellerine ulaşmalarını engelleyecek güçtedir. Millet olarak yapmamız gereken birbirimize sımsıkı kenetlenmektir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu vahşi saldırıda hayatını kaybeden yabancıların ailelerine de taziyelerimi sunuyorum.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
-1
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç