Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, İstanbul Ortaköy’de bir eğlence merkezinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

“Bu menfur saldırıyı lanetliyor ve kınıyorum. İnsanlığa karşı yapılan bu vahşi saldırı asla kabul edilemez.” Diyen Hiçyılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İçte ve dıştaki hainler, milletimizi bölmek ve devletimizi yıkmak için her türlü saldırıyı gerçekleştirmektedir. Türk milleti, insanlıktan nasibini almamış bu hainlerin terör saldırıları karşısında asla teslim olmayacaktır.” şeklinde konuştu. Bu saldırı bize şunu bir kez daha göstermiştir ki, teröristlerin ve onların iplerini tutanların hedefi ülkemiz ve milletimizdir. Asil milletimiz, terör eylemlerinden medet umanların kirli emellerine ulaşmalarını engelleyecek güçtedir. Millet olarak yapmamız gereken birbirimize sımsıkı kenetlenmektir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu vahşi saldırıda hayatını kaybeden yabancıların ailelerine de taziyelerimi sunuyorum.”