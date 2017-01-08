Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 13:05

Başkan Hiçyılmaz, Işıklı ve Ertuğrul ailelerinin mutluluğuna şahit oldu

Başkan Hiçyılmaz, Işıklı ve Ertuğrul ailelerinin mutluluğuna şahit oldu

08 Ocak 2017 13:05

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, hafta sonu katıldıkları düğün töreninde Burcu Işıklı ve Mehmet Ertuğrul ‘un mutluluğuna şahit oldu.
Asude Düğün Salonun’da gerçekleşen düğün törenine; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Oda personeli ile davetliler katıldı.
Yapılan düğün töreninde nikah şahitliğini Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz yaptı. Başkan Hiçyılmaz genç çifte hayırlı ömürler ve mutluluklar dileyerek, evlenme cüzdanını geline teslim etti.
Genç çiftin ilk dansları ile devam eden düğün töreni, geç saatlere kadar devam etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
-2
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Salı
    Rüzgarlı
    6°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç