Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, hafta sonu katıldıkları düğün töreninde Burcu Işıklı ve Mehmet Ertuğrul ‘un mutluluğuna şahit oldu.

Asude Düğün Salonun’da gerçekleşen düğün törenine; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Oda personeli ile davetliler katıldı.

Yapılan düğün töreninde nikah şahitliğini Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz yaptı. Başkan Hiçyılmaz genç çifte hayırlı ömürler ve mutluluklar dileyerek, evlenme cüzdanını geline teslim etti.

Genç çiftin ilk dansları ile devam eden düğün töreni, geç saatlere kadar devam etti.