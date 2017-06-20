Başkan Hiçyılmaz’dan Kadir Gecesi mesajı

Ramazan’ın, manevî arınma ayı olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, “Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı bir gece olarak nitelendirilmiştir. Ramazan ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Tövbelerin kabul edildiği ve günahların bağışlandığı Kadir Gecesi, Yüce Allah tarafından değerli kılınmıştır” diye konuştu.

Hiçyılmaz mesajını şöyle sürdürdü:

“Kadir Gecesi; Kur’an’ın övdüğü, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Mükâfatların sınırsız olarak verildiği bu gece, kalplerimizin her türlü kötülükten arınması, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın artması için değerlendirilmelidir. Bu vesileyle; dünyanın dört bir yanında savaş, katliam, işkence gibi insanlık dışı muameleye maruz kalan tüm Müslümanlara sabır ve dayanma gücü diliyor, üyelerimizin, hemşerilerimizin ve bütün İslâm âleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum.”