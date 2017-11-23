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23 Kasım 2017 14:52

Başkan Hiçyılmaz’dan Öğretmenler Günü Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Hiçyılmaz’dan Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2017 14:52

Hiçyılmaz mesajında, “Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı en iyi şekilde eğiterek geleceği inşa etmek gibi kutsal bir görevi yerine getirmektedir” dedi.


Türk Milletinin, eğitime, ilme ve öğretmene derin bir saygıyla yaklaştığını ifade eden Başkan Hiçyılmaz, “Ülkemizde saygınlığı en yüksek meslek mensuplarının başında öğretmenler gelmektedir. Milletimizin her bir ferdinin öğretmenlerimize şükran borcu vardır” diye konuştu.


İnsan yetiştirmenin bir medeniyet, bir kültür inşa etmekle eşdeğer sayılabileceğini belirten Başkan Hiçyılmaz, “Kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı medeniyetimizin devamı için yetiştiren insanlar olarak gördüğümüz öğretmenlerimizden daha fazla gayret bekliyoruz. Geleceğimize ilişkin hedeflerimize ulaşabilmemiz konusunda en büyük görev, öğretmenlerimize düşmektedir. Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında, öğretmenlerimizin payı çok önemli olacaktır” şeklinde konuştu.


Hiçyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:


“Öğretmenlerimizin toplumumuzu daha ileri noktalara taşıyacak yeni nesilleri bilgi çağı ışığında yetiştireceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutluyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."




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