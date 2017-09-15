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15 Eylül 2017 14:10

Başkan Hiçyılmaz’dan Okul Alışverişi Uyarısı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Hiçyılmaz’dan Okul Alışverişi Uyarısı

15 Eylül 2017 14:10

Hiçyılmaz, öğrencilere başarı dilediği mesajında, sağlıklı ve standartlara uygun okul malzemeleri alımı-satımı konusunda uyarılarda bulundu.


Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul malzemesi alışverişinin gündeme geldiğini ifade eden Başkan Hiçyılmaz, kırtasiye ve giyim sektörleri başta olmak üzere ilgili tüm sektörlerde bir hareketlilikyaşandığını vurguladı. Hiçyılmaz, “Bu hareketlilikle birlikte odamız üyeleri, TSE standartlarına uygun olmayan ürünlerin satışından dolayı etkilendiklerini bize bildirmektedirler. Bunun önüne geçilebilmesi için herkesin duyarlı davranması ve şartlara uygun malzeme satışına önem vermesi gerekmektedir” dedi. Kırtasiye ürünlerinde bu sıkıntının daha fazla yaşandığını kaydeden Hiçyılmaz, “TSE standartları dışında üretilmiş ve düşük kalitedeki ürünler, çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkileyebilmekte ve kalitesiz olmaları sebebiyle de uzun ömürlü olmamaktadırlar. Bu nedenle sağlıklı ve standartları karşılayan ürünler tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı. Hiçyılmaz mesajını şöyle sürdürdü;


“Velilerimize alışverişlerinde çocuklarının sağlığını düşünerek, standartlara uygun ve kaliteli ürünleri satın almasını öneriyorum. Bu vesileyle, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum.”




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