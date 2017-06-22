Başkan Hiçyılmaz’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Mesajında, bayramın ve bayramdan sonra gelecek günlerin insanlık için hayırlar ve bereketler getirmesini temenni eden Hiçyılmaz, “Dini ve milli bayramlar; kardeşlik duygularını, birlik ve beraberliği, dayanışmayı artırır" dedi.

Ramazan bayramına bir kez daha kavuşmanın mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirten Hiçyılmaz, “Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız; mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günlerdir” diye konuştu.

Hiçyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:

“Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirmek manevi duygularımızı güçlendirecektir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize, ilimize ve üyelerimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dilerken, bayramınızı en içten duygularla kutlarım."