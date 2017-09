Başkan Hiçyılmaz’dan Şehit ve Gaziler Haftası Mesajı

“Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale’de bedeller ödenerek kazanılan ve 15 Temmuz’da hainlere karşı korunan bu vatan, şehit ve gazilerimizin bize emanetidir” diyen Başkan Hiçyılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihin her döneminde tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen asil milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Bugün de milletimizin huzur ve güvenliğinin temini için canını ve bedenlerinin bir parçasını bu topraklara feda eden şehit ve gazilerimiz bulunmaktadır. Milletimiz şehitlerini, şehitlerinin emanetlerini ve gazilerimizi daima başının üzerinde tutmaktadır. Vatan ve bayrak sevgisi gibi değerleri her şeyden üstün tutarak düşmana karşı gözlerini kırpmadan mücadele veren kahraman gazilerimiz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de minnet ve şerefle anılacak, her daim en üstün payelere layık görülecektir. Birlik ve beraberliğimizin, millet olma bilincimizin temelleri aziz şehitlerimizle birlikte gazilerimiz tarafından atılmıştır.Birliğimizi koruma kararlılığımızda, barış ve kardeşlik içerisinde bir yaşam sürme gayretimizde de yine şehit ve gazilerimizin payı büyüktür” ifadelerini kullandı. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, yanlarında olduğumuzu bir kez ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum.”