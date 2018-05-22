Başkan Karayol, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen 20 bin ton sıcak asfalt serme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Zekeriya Karayol, “İncesu Belediyesi olarak 2018 yılı yatırım programında yer alan 20.000 ton sıcak asfalt çalışmamıza Bahçelievler istasyon mevkiinde devam etmekteyiz. Bahçeli evler mahallesi istasyon mevkiinde Kayserigaz firmamızın yapmış olduğu doğal gaz çalışmaları sonrası bozulan asfaltın yenileme çalışmalarına bugün itibari ile başlamış bulunuyoruz" dedi.

"Toplamda 2 km uzunluğundaki bu yolda 2.200 ton sıcak asfalt çalışmasını 2 gün içerisinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız" diyen Başkan Karayol, "Daha öncede ilçemiz muhtelif mahallelerinde sıcak asfalt çalışmalarını yürütmekteydik. Bu yapacağımız çalışmalarla 2. Etap asfalt serim çalışmalarımızı tamamlayacağız. 3. Etap asfalt serim işinde İnşallah Hamurcu ve Subaşı mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarını İncesu Belediyesinin bütçe imkânlarıyla tamamlayarak vatandaşımızın kullanımına sunacağız. Çalışmalarımız 7/24 esasına göre durmadan pazar günleri dahi aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun emeği geçen arkadaşlarımızın emeğine sağlık.” diye konuştu.