Başkan Karayol ilçede altyapı çalışmalarını inceledi

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Karayol, vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz demeden ekiplerin çalıştığını ifade ederek; "İncesu Belediyesi olarak 2018 yatırım programımızda yer alan mahallelerimizdeki enerji nakil hatlarının yer altına alınması, PTT hatlarının yer altına alınması, altyapı yenilenmesi ve daha sonrada asfalt, parke çalışmaları kapsamında şuanda İncesu ilçe merkezi, Karamustafa Paşa mahallesindeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sadece ilçe merkezinde değil; ilçe merkezine bağlı 33 mahallede de gece gündüz demeden dur durak bilmeden halkımıza en iyi hizmet sunabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce merkezde yapmış olduğumuz alt yapı yenileme ve daha sonra kilitli parke ve sıcak asfalt çalışmalarının diğer bir örneğini de inşallah şuanda Karamustafa Paşa mahallemizde devam ediyoruz. Şuanda geçmiş yıllarda doğalgazı çekilen bu mahallemizde kayseri civarı elektrik şirketimizce yaya kaldırımında yer alan enerji nakil hatlarının ve şebeke direklerinin yer altına alınması daha sonra Türk Telekom Müdürlüğümüzce PTT hatlarının yer altına alınması çalışmaları bittikten sonra bu bölgemizdeki komple asfaltın sökülerek yenilenmesi çalışmalarıyla galvanizli aydınlatma direkleri yapılarak çalışmayı sonuçlandırarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti inşallah sunacağız. İnşallah kazasız belasız planlanan şekilde işlerimizin bitirilerek halkımızın hizmetine sunulmasını temenni ediyorum. İncesu halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.