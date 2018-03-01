Başkan Karayol Süksün’de vatandaşlarla buluştu

Düzenli yaptığı toplantılarla vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Karayol, Süksün’de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Afrin’de görev yapan Mehmetçik edilen duanın ardından konuşan Başkan Karayol, “Değerli misafirler davetimize icabet ettiğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Sizinle sohbet edelim, istekleri var mı bir dinleyelim diye sohbet maksadıyla geldik. Diğer mahallelerimize gittiğimizde de zaten ben servis müdürlerimi götürüyordum, bir selamlamadan sonra vatandaşlarımıza şunu diyordum; ne isterseniz bunlar yapacak, ben sizden yanayım yapmazsa bilgim olsun diyorduk. Telefonlarını alıyorduk, ertesi gün servis müdürü arkadaşlarımız bize not veren, talebi olan vatandaşı bir gün önceden arıyordu, yarın oradaysan biz geliyoruz oraya, mahallinde isteğine seninle birlikte bakacağız diye. Hangi teknik birimle ilgili ise geliyor, yerinde inceliyor ve 2018 yılı programını o şekilde hazırlıyoruz. İlçe başkanımızın dediği gibi vatanımızın birliği, bütünlüğü için şuanda Suriye topraklarında terör örgütüyle savaşan Türk Silahlı Kuvvetlerimize Allah muvaffakiyet versin, Allah onlara zafer ihsan eylesin inşallah diyorum. İnşallah yani böyle savaşlarda mecburen göğüs göğüsse çarpışma olunca bazen yüreğimizi dağlayan acı haberler geliyor ama vatanın birliği bütünlüğü için bizim inancımız o dur ki peygamber efendimize komşu olabilmek, en büyük mertebe şehitlik mertebesi, peygamberlikten sonra. Bu inançla o kardeşlerimiz orada vatanın birliği bütünlüğü için savaş veriyorlar, Allah yardımcıları olsun. Onlar için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Karayol, konuşmasının ardından vatandaşların sorunlarını dinledi.