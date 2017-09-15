Başkan Karayol vatandaşları 24. Kültür ve Üzüm Festivali’ne davet etti

Kültür ve Üzüm Festivali’de davet etti.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "Bu yıl 24.sü düzenlenecek Kültür ve Üzüm Festivali 16 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 17.00’da şehitler parkında düzenlenecektir.

Festivalimize Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba ve çok sayıda davetli katılacaktır" dedi.

Başkan Karayol, "Festivalimizde dereceye giren üzüm üreticilerine verilecek ödüller sonrası aksam TRT Ankara radyosu Türk halk müziği sanatçısı Zeynep Cihan Türk Halk Müziği konseri verecek. Festivalimize katılan bütün hemşerilerimize İncesu’da yetiştirilen İncesu’nun simgesi olan İncesu üzümleri ikram edilecek festivalimize tüm hemşerilerimizin katılımını bekliyoruz’ diye konuştu.