Başkan Karayol yapılan ihaleler hakkında bilgi verdi

Vatandaşların rahat bir yaşam sürdürmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Başkan Karayol yol çalışmalarına dair şunları söyledi:

“İncesu Belediyesinin 2018 yılı yatırım programında yer alan işlerle ilgili ihale çalışmalarımız devam ediyor 2018 yılı ocak ve şubat dönemleri içerisinde yaklaşık 10 milyon TL’lik ihale çalışmalarını tamamladık bu kapsamda İncesu belediyesi bütçe imkânlarıyla yapılacak olan 400 kW lık güneş enerji santralı 15.000 ton sıcak asfalt yapım işi yaklaşık 100.000 metrekarelik kilitli parke, yağmur oluğu, bordur çalışmaları yine araçlarımız için motorin ihalesini ayrıca istinat duvarı ihalelerini bitirdik İnşallah mart ve nisan ayları içerisinde yatırım programlarımız içerisinde yer alan toplam diğer ihaleler kapsamında 6 milyon TL’lik ihale çalışmalarını bitirerek İncesu Belediyesi bütçe imkânlarıyla 2018 yılı içerisindeki yapacağımız yatırım tutarı 16 milyon TL bütün ihalelerimizi nisan ayı sonuna kadar bitirip planladığımız bir şekilde Kasımın 15 tarihi itibari ile ihaleli işlerimizi bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu kapsamda yine belediyemiz ekiplerince bütün yollarda iyileştirme çalışması bakım çalışması imara uygun bir şekilde yeni yolların açılması alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra belediyemizce üst yapı yaya yolları kayseri civarı elektrik şirketimizin çalışmalarıyla orta refüj aydınlatmaları ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz yapacağımız bu çalışmaların ilçe halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”