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11 Eylül 2017 10:33

Başkan Karayol, ’Yaşam İçin Pedalla’ programına katıldı

İncesu Belediye Başkanı Sayın Zekeriya Karayol İlçede sağlıklı yaşama destek olmak için bisiklet sürücüleri ile bir araya geldi.

Başkan Karayol, ’Yaşam İçin Pedalla’ programına katıldı

11 Eylül 2017 10:33


İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi olarak spor kulübümüzün marifeti ile gençlerimizin özellikle yaz aylarını değerlendirmek adına faaliyetler yapıyoruz" dedi. Başkan Karayol, "Bu sene belediyemize ait yarı olimpik yüzme havuzuna 200’ün üstünde çocuğumuza öğretmenlerimiz eşliğinde yüzme kursu verildi. Yine İncesu Belediyesi spor kulübü marifetiyle sağlıklı yaşam için pedalla projesine siz çocuklarımız katıldı tabi sizler bizlerin geleceği geleceğimizin teminatı olan gençlerimizsiniz. Bunun yanı sıra okul zamanı derslerinizi ihmal etmiyoruz boş zamanlarımızda bol bol kitap okumalısınız.


Her pazar günü ilçe kaymakamımızında katılımıyla halka açık bir şekilde belediye önünde toplanıp mesire alanına kadar sağlıklı yaşam için yürüyüş programları düzenleyeceğiz" diye konuştu.




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