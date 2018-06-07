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07 Haziran 2018 14:28

Başkan Karayol, "Yeşillendirme çalışmalarına önem veriyoruz"

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, ilçede yeşillendirme çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Başkan Karayol,

07 Haziran 2018 14:28


"İncesu Belediyesi olarak her noktada yeşillendirmeye önem veriyoruz. Derebağ mevkii baraj bölümünün üst kısmına geçmiş yıllarda dikmiş olduğumuz 5.000 adet çam fidesinden sonra şuanda Üçkuyu mahalle yolunda teraslama yöntemiyle yaptığımız alanlarda 3.000 adet çam ağacı dikimini gerçekleştirdik" diyen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "Bunların sulanmasını yapılabilmesi için baraj mevkii otomatik sulama sistemi ile en üst kısımı oluşturduğumuz depodan depoyu doldurarak daha sonra cazibe ile bu ağaçların düzenli bir şekilde sulanması yabani otla mücadelesinin yapılması çalışmalarımız devam ediyor. Son 15 yılda yüzbinlerce ağacı ilçemizde orta refüjlerde, park bahçelerde, mezarlıklarda, mahalle yollarında imar planlarımızda ağaçlandırılacak alan olarak gözüken bölümlerde ağaçlandırma çalışması yaptık. Çok şükür artık dışarıdan gelen insanlar İncesu’nun temiz bir ilçe, yeşil bir ilçe, çevre dostu bir ilçe olduğunu söylüyor bu da bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.


Başkan Karayol, "Özellikle Derebağ mevkiinde artık yıllar sonra inşallah kendiliğinden oluşan meşe palamutlu ağaçlarımızın desteğiyle ormanlık bir alana ilçemiz İncesu’yu Kavuşturmuş olacağız. Halkımız için hayırlı olmasını onlarında bu ağaç dikimine destek vermelerini talep ediyoruz. Ayrıca geleceğimizin teminatı çocuklarımızda her yıl okul öğrencilerimizde bu ağaçlandıracak alan bölgelerinde ÇEVKOR ile birlikte bir kısmını belediye bütçe imkanlarıyla alınan ağaçlarla yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Allah nasip ederse bu yeşillendirme çalışmalarına daha fazla önem vererek ilçemizin yemyeşil bir görüntüyü kazanmasını sağlamış olacağız. İlçemiz için hayırlı olsun diyorum." ifadesinde bulundu.




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