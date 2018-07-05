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05 Temmuz 2018 09:20

Başkan Karayol yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Başkan Karayol Kızılören Avşar, Tahirini ve Bedir bağları mevkiinde yol genişletme çalışmalarının ardından Saraycık TOKİ Konutlarına Yapılan Yol Genişletme Çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Karayol yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi

05 Temmuz 2018 09:20



Başkan Karayol yol çalışmalarına dair şu bilgileri verdi:


“Belediyemizin 2018 yılı yatırım programında yer alan çalışmalara devam ediyoruz bu kapsamda Saraycık mahallemizde yol genişletme ve yol ıslah çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Daha önce yapılan yolların günün şartlarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor İnşallah planladığımız şekliyle yolların gerekli genişletilmesi ıslah edilmesi çalışmaları ve asfalt kaplama çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız şimdiden vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum .”




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