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01 Ağustos 2018 11:37

Başkan Karayol’dan Minik Öğrencilere Sürpriz Ziyaret

Kadın ve gençlik merkezini ziyaret eden İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol yaz kurslarına katılan öğrenciler ile sohbet etti ve isteklerini dinledi.

Başkan Karayol’dan Minik Öğrencilere Sürpriz Ziyaret

01 Ağustos 2018 11:37


Başkan Karayol çocukların kültürel ve sosyal anlamda onlara her zaman İncesu Belediyesi Olarak tam destek sağlayacaklarını ve çeşitli sportif ve çok yönlü faaliyetlerde kursların devam edeceğini ifade etti. İncesu Belediyesi olarak öğrencilerin istek ve taleplerinin hiçbir zaman geri çevrilmediğini ifade eden Karayol, kurslara katılan öğrenciler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaştı.


Başkan Karayol, minik Kursiyer öğrencilere aktif katılımlarından dolayı ve onlara eğitim veren çeşitli dallardaki eğitmenlere teşekkür etti.




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