Başkan Karayol’dan Minik Öğrencilere Sürpriz Ziyaret

Başkan Karayol çocukların kültürel ve sosyal anlamda onlara her zaman İncesu Belediyesi Olarak tam destek sağlayacaklarını ve çeşitli sportif ve çok yönlü faaliyetlerde kursların devam edeceğini ifade etti. İncesu Belediyesi olarak öğrencilerin istek ve taleplerinin hiçbir zaman geri çevrilmediğini ifade eden Karayol, kurslara katılan öğrenciler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaştı.

Başkan Karayol, minik Kursiyer öğrencilere aktif katılımlarından dolayı ve onlara eğitim veren çeşitli dallardaki eğitmenlere teşekkür etti.