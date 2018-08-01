Başkan Karayol’dan minik öğrencilere sürpriz ziyaret

Başkan Karayol çocukların kültürel ve sosyal anlamda onlara her zaman İncesu Belediyesi olarak tam destek sağlayacaklarını ve çeşitli sportif ve çok yönlü faaliyetlerde kursların devam edeceğini ifade ederken bir yandan da öğrencilerin taleplerini dinledi. İncesu Belediyesi olarak öğrencilerin istek ve taleplerinin hiçbir zaman geri çevrilmediğini ifade ederek Başkan Karayol kurslara katılan öğrencileri sürpriz ziyaretinde öğrenciler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Büyük bir ilgi gören Başkan Karayol öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür etti.