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01 Ağustos 2018 12:17

Başkan Karayol’dan minik öğrencilere sürpriz ziyaret

Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret eden İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol yaz kurslarına katılan öğrenciler ile sohbet etti ve isteklerini dinledi.

Başkan Karayol’dan minik öğrencilere sürpriz ziyaret

01 Ağustos 2018 12:17


Başkan Karayol çocukların kültürel ve sosyal anlamda onlara her zaman İncesu Belediyesi olarak tam destek sağlayacaklarını ve çeşitli sportif ve çok yönlü faaliyetlerde kursların devam edeceğini ifade ederken bir yandan da öğrencilerin taleplerini dinledi. İncesu Belediyesi olarak öğrencilerin istek ve taleplerinin hiçbir zaman geri çevrilmediğini ifade ederek Başkan Karayol kurslara katılan öğrencileri sürpriz ziyaretinde öğrenciler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Büyük bir ilgi gören Başkan Karayol öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür etti.




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