Başkan Kocasinan için yollarda

‘Yol medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdüren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin dört bir yanında çalışmaları hızlandırarak, Kocasinan'ı geleceğe hazırlıyor. Bu kapsamda Beyazşehir Mahallesi'nde yol çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Daha konforlu Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Beyazşehir Mahallesinde gerçekleştirilen Koçkaya Caddesi yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin ilgisi ve sempatisiyle karşılaştı. Vatandaşların hal ve hatırını sorup taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, geceyi gündüze, hafta sonunu hafta içine katarak Kocasinan sakinlerine daha iyi hizmet için çalıştıklarını vurguladı. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilçe genelinde yol çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Sonbahar olmasına rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek Kocasinan bölgesinin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda mahallemizde gece-gündüz demeden yürütülen yol çalışmalarını devam ettireceğiz. Bütün mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda teker teker hizmetleri ulaştırıyoruz. Bu yıl planladığımız programımız dahilinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ayrıca hangi mahallemizde neye ihtiyaç varsa programa alıp, önümüzdeki yıl yerine getireceğiz. Daha konforlu Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha ferah ve daha nezih bir Kocasinan için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Vatandaşlar ise, Başkan Çolakbayrakdar'a yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız” diye konuştu.