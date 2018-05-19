Başkan MBüyükkılıç, Esenyurt halkı ile bir araya geldi

Teravi Namazı çıkışında vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyerek, Melikgazi Belediyesince 2017 yılı içerisinde Esenyurt Mahallesine gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yolu üzerinde yer almasından dolayı Erciyes Kış Merkezinin adeta ilk kapısı olduğunu kaydetti.

Esenyurt turizm açısından da önemli olduğunu Erciyes eteklerinde bağ ve sayfiye alanlarının başlangıç bölgesinde yer aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Esenyurt Semt Pazar yeri inşa edildiğinde bu bölgede evler tek ve iki katlı idi. Ancak son 15 yılda gelişme göstererek ve belediyemizin çalışmaları ile çok katlı inşaata izin verilmesi ile Esenyurt Mahallesi şimdi modern çok katlı binaları ile adeta cazibe mahallelerden biri olmuştur. Nüfusu artan mahallede semt pazar yerinin yenilenmesi ve günün gelişen ihtiyaçlarını karşılaması için yeni bir pazaryeri yaparak hizmete sunduk. Çok amaçlı ve büyük ölçekli bir park ile sosyal ve spor tesisleri inşa ettik" dedi.