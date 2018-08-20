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20 Ağustos 2018 15:34

Başkan Memduh Büyükkılıç 9 satış pazarlığında ’Hayırlı olsun’ dedi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesi Mimarsinan Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Serkent Mevkiinde yer alan kurban satış alanında incelemelerde bulunarak esnaf ve alıcılar ile sohbet etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç 9 satış pazarlığında ’Hayırlı olsun’ dedi

20 Ağustos 2018 15:34


Serkent Mevkiinde yer alan kurban satış alanında ve vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 9 ayrı kurban satış pazarlığına iştirak ederek alıcı ve satıcı arasında pazarlık etti ve “hayırlı olsun” diyerek satışı gerçekleştirdi.


Hem satıcı hem de alıcılar Başkan Memduh Büyükkılıç’ın pazarlığı ile yapılan alışveriş için “Başkan pazarlığı farkı, Memduh Büyükkılıç uğurlu geldi’ diyerek teşekkür ettiler. Kurban satış yerlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:


"Melikgazi Belediyesi huzurlu ve rahat bir bayram için tedbirler alındı. Kurban satış alanında belediye olarak gerekli çalışmalar yerine getirildi. Bugün Serkent satış alanını gezerek vatandaşlarımız ile sohbet etti. Onları tatlı ikram ettik. Kurban pazarlıklarına iştirak ederek, orta yolu bulduk. Birçok güzelliğe vesile olduk. Bu vesile ile Kayserili hemşerilerimizin, Türk Milletinin ve İslam Âleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum."




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