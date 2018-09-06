Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 14:17

Başkan Memduh Büyükkılıç, Bozgedik Cami İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Kayseri Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçede yer alan Küçükali Mahallesi’ndeki virane ve rastgele yapılmış olan Bozgedik Cami’nin, bakım ve onarım çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Bozgedik Cami İnşaatında İncelemelerde Bulundu

06 Eylül 2018 14:17


40 yıl önce yapılan ve sonrasında eklentilerle gecekondu mantığı ile hizmet veren Küçükali Mahallesindeki Camisinin kentsel dönüşüm projiesi kapsamında yıkılarak yeniden inşaatına karar verdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak Küçükali mahallesinde çok geniş kapsamlı başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yeni tesisler inşa ediyoruz. Bu yeni yapılanma içerisinde tabi bu semtte yakışır yeni bir cami de yapılmasına karar verildi. Daha önce gecekondu mantığı ile yapan cami yıkılarak yerine daha modern, sağlıklı ve depreme dayanıklı bir cami projesi çizildi. Cami yapımına da hayırsever Bozgedik ailesi de katkıda bulundu. Şu anda inşaatı devam etmektedir” dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Küçükali Mahallesinin 2 yıl sonra; gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ile sosyal ve kamu tesislerinin tamamlanması sonucu Kayserimizin en prestij semtlerinden biri olacağını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Hafis Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç