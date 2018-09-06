40 yıl önce yapılan ve sonrasında eklentilerle gecekondu mantığı ile hizmet veren Küçükali Mahallesindeki Camisinin kentsel dönüşüm projiesi kapsamında yıkılarak yeniden inşaatına karar verdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak Küçükali mahallesinde çok geniş kapsamlı başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yeni tesisler inşa ediyoruz. Bu yeni yapılanma içerisinde tabi bu semtte yakışır yeni bir cami de yapılmasına karar verildi. Daha önce gecekondu mantığı ile yapan cami yıkılarak yerine daha modern, sağlıklı ve depreme dayanıklı bir cami projesi çizildi. Cami yapımına da hayırsever Bozgedik ailesi de katkıda bulundu. Şu anda inşaatı devam etmektedir” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Küçükali Mahallesinin 2 yıl sonra; gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ile sosyal ve kamu tesislerinin tamamlanması sonucu Kayserimizin en prestij semtlerinden biri olacağını sözlerine ekledi.