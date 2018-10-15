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Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 7 yatırım hakkında bilgiler verdi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Meydanında halka hitap ederek bir dizi açılış için şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Melikgazi Belediyesi yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Meydanında halka hitap ederek bir dizi açılış için şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Melikgazi Belediyesi yatırımları hakkında bilgiler verdi.


Kayseri Valiliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılama esnasında kısa bir sürü sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanında Kayserili hemşerimize hitap eden ve bir dizi toplu açılışı için şehrimize gelmiştir. Bu toplu açılışlar içinde Yedisi Melikgazi Belediyemizin yatırımlarıdır. Bu yatırımlar hakkında Cumhurbaşkanımıza her bir yatırım için açıklamalar da bulunduk ve bilgilendirdik” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kayseri'ye dolayısı ile bölge şehre vermiş olduğu katkı, hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

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