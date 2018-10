Başkan Memduh Büyükkılıç, Düvenönü'ndeki esnafları ziyaret etti

Düvenönü'ndeki esnafları ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, meslek gruplarını önemsediklerini söyledi.

İlçenin ayrı bölgelerindeki esnafları her vesile ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, esnaf sitelerinin ülkeye örnek olduğunu diğer şehirlerdeki esnaf odalarınca bu projeler hakkında kendilerinden bilgi istendiğini belirtti. Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyemiz esnaf dostu bir belediye olarak hem bizleri hem de hizmet verdiğimiz tüketiciler için önemli çalışmalar yerine getirmektedir. Kapalı semt Pazar yerleri, Hurdacılar sitesi, İnşaat Malzemesi Satıcılar sitesi, Çelik Eşya üretici ve satıcılar sitesi, Peynirciler sitesi gibi siteler aslında esnafa ve tüketiciye verilen önemin bir ifadesidir. Esnafa yapılan her yatırım kazancımızı artırmaktadır. İlçeye yapılan her yatırım esnafın gelirini artırmaktadır. Kayseri bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir merkez. Yerel yönetim şehrin prestijini arttıracak çalışmalara imza atmalıdır” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, bölge şehri Kayseri'nin hafta sonu komşu illerden alış verişe geldiklerini sonuç itibari ile esnafın daha çok satış yaparak kazanç sağladığını sözlerine ekledi.