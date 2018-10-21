Başkan Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Günü'nü Kutladı

11.1831-“Takvim-i Vekayi” yayına başladı.(Osmanlı Devleti'nin ilk yayın organı olan, resmi, Türkçe haftalık gazete. Sonra adı “Ceride-i Resmiye” daha sonra da “Resmi Gazete” oldu.) 21 Ekim 1860'da ise Tercüman-ı Ahvâl gazetesi yayın hayatına girdiğini ve Agâh Efendi'nin, İbrahim Şinasi'nin yardımıyla çıkardığı bu sahibi Türk olan ilk özel fikir gazetesinin çıkış günü Türk Basınınca da benimsenmiş olup kutlandığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 21 Ekim Gazeteciler Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç yayınlamış olduğu mesajında, "Kamu adına görev yapan gazeteci arkadaşlarımın, günümüz tabiri ile medya çalışanlarının 21 Ekim Gazeteciler Bayramlarını kutluyorum. Anında haberdar etme imkânları ile toplumda bireylerin aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde, demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde medya çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. Gazetecilik mesleği, günümüzün en hareketli ve fedakârlık gerektiren mesleklerden birisi olup, 24 saat ve her dakika görev başında olmak zorunda olan Gazete çalışanları ayrıca müthiş bir yarış ve rekabet içindedirler. Çünkü artık naklen yayın bir cep bilgisayarı ile yapılabilmektedir" dedi.

Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan basının her geçen gün teknik alanda gelişmeler gösterdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti:

"İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen önemli bir kurum olan gazetecilik bireylerin bir bakıma düşünmelerine, sorgulamalarına ve hak aramalarında önemli bir rol oynamaktadır"

Başkan Memduh Büyükkılıç, son olarak, Kayseri'de faaliyet gösteren tüm gazetecilerin 21 Ekim Gazeteciler Bayramı'nı kutlayarak, meslek hayatlarında başarılarının devamını diledi.