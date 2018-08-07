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07 Ağustos 2018 12:29

Başkan Memduh Büyükkılıç Genç Diş Hekimlerine başarılar diledi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 9.

Başkan Memduh Büyükkılıç Genç Diş Hekimlerine başarılar diledi

07 Ağustos 2018 12:29

dönem mezun olan öğrencilere başarılı bir meslek yaşamı temennisinde bulundu.


Gerçekleştirilen mezuniyet töreninde öğrencilerin artık DİŞ Hekimi ÜNVANI aldıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olduklarını hatırlatarak " 9. Dönem mezunlarını veren Erciyes Üniversitesi Diş Fakültemizin öğrencileri artık bir meslek sahibi olarak hizmet vereceklerdir. Mezun öğrencilerin büyük bir çoğunluğu şehir dışından 5 yıl süre ile bizlerin misafiri oldu. Kayseri dışından gelip de burada okuyan öğrencilerimiz artık bizim hemşerimiz ve turizm elçilerimizdir. Yolunuz açık olsun. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.


Diş Fakültesi Mezuniyet töreninde, mezun olan Beyza Kahraman diplomasını babası Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel Kahraman verdi. Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel Kahraman; her babanın bu onurun ve övünç yaşaması dileğinde bulunarak mezun olan tüm öğrencileri kutladığını ve özellikle ailelerini tebrik ettiğini söyledi.




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