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Başkan Memduh Büyükkılıç, Gesi Fatih Mahallesindeki Emniyet Binasını Gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Gesi Fatih Mahallesindeki yapımı devam eden Emniyet binasının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.


Gesi Fatih Mahallesinde yapımı devam eden yeni Emniyet binasının çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç “Belediye Başkanının eski ismi 'şehri emin' olarak bilinmektedir. Yani şehrin her şeyinden sorumlu kişi anlamındadır. Biz de belediye hizmetleri denilince zaten akla ilk gelen ‘beşikten mezara kadar' her şehir hizmetini gerçekleştiren kurum olarak bilinir. Bu bağlamda Melikgazi'mizin Gesi Fatih Mahallesinde ihtiyaç duyulan EMNİYET BİNASI tesisi için önce yer tespiti sonra projelendirme ve sonunda tören ile temelini attık. Toplam alanı 1600 m2 olan tesis de zemin artı 3 kat olmak üzere 450 metrekare kapalı alan bulunmaktadır” dedi.


Çevre düzenlemesi, otoparkı ve her türlü yapımı ile İl Emniyet Müdürlüğümüze bu yıl içinde teslim edileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Gesi Bölgesinin artık nüfusu ve sosyal, spor, alış veriş merkezleri ile kamu hizmet tesisleri ile uydu kent niteliğinde olduğunu kaydetti


Başkan Memduh Büyükkılıç, Gesi Fatih Mahallesindeki emniyet binasının şehrin doğu bölgesine hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

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