Hacı Şaban Suluhan Camii’nde mahalle sakinleri ile birlikte Teravih namazını kıldıktan sonra Gökkent Mahalle halkı ile sohbet eden ve Gökkent sosyal ve spor tesislerinde ikram edilen çayı içen Başkan Büyükkılıç, Gökkent Mahallesinin şehrin prestij mahalleleri içinde yer aldığını çünkü yeni inşa edilen ve alt yapısı ile büyüyen ve gelişen bir semt olduğunu söyledi.

Gökkent Mahallesinde teravi namazı sonrası akşam gezisinde Başkan Büyükkılıç, Gökkent mahallesinde planlı bir yapılanma gerçekleştirildiğini çok katlı binaların yükseldiğini ancak bunun yanında alt yapı ve sosyal gelişmeleri ile kamu yatırımlarıyla bütünlük sağlayarak birlikte büyüyen ve gelişen bir semt olduğunu sonuçta Melikgazili olmanın keyfini ve farklılığını yaşadıklarını kaydetti.

Her akşam bir mahalle gezisini değerlendiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi İlçe sınırları içerisinde semtler arasında farklılık ve hizmet kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır. Belediye olarak yapılan hizmetin kalitesine ve vermiş olduğu sosyal faydasını göz önünde bulunduruyoruz. Her akşam Teravi namazı sonrası mahalle ziyareti gerçekleştirerek halkımız ile beraber oluyoruz. Ramazan ayının ilk gününden itibaren iftar ve teravi olmak üzere ayrı ayrı semtlerde halkımız ile buluşuyoruz. 22 günde 45 farklı mahallede halkımız ile birlikte olduk, sohbet ettik" dedi.