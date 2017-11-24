Başkan Memduh Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi’nde

Başkan Büyükkılıç’ın Hürriyet Mahallesi ziyaretine AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, KESOB Başkanı Ahmet Övüç,meclis üyeleri,teşkilat mensupları, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve muhtarlar eşlik etti. Her mahallede olduğu gibi Başkan Büyükkılıç’a mahalle sakinlerinin ilgisi yoğundu.

Hürriyet Mahallesi Sardunya sokakta bulunan Hürriyet Mahalle Camisi Cuma namazı sonrası cami cemaatini ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, mahalle halkı ile sohbet edip esnaf ziyaretinde bulunarak mahallede incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini bizzat yerinde inceleyerek uygun olan taleplerin yerine getirilmesi yönünde talimat verdi.

Hürriyet Mahallesi’nin ilçenin en düzenli, en huzurlu semtlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Cuma namazımızı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Hürriyet Mahalle Camii’nde eda ettik. Hürriyet ve Çorakçılar Mahallelerinde yapılan 2 milyon Tl ye mal olan çalışmaları hep birlikte gezdik. Yapılanları halkımız ile değerlendirdik. Mahalle esnaflarımızla da bir araya geldik. ‘Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane’ sözünden hareketle fedakâr esnaflarımızla oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gösterdikleri yakın ilgi ve alaka için teşekkür eder, helalinden bol ve bereketli kazançlar dilerim” dedi.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet daha sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Mehmet Tatar İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerin anlamlı gününü kutladı.