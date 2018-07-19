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19 Temmuz 2018 14:26

Başkan Memduh Büyükkılıç İldem’de esnaflarla sohbet etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gesi Bölgesi İldem yerleşim bölgesinde esnafları gezerek çalışmalar hakkında bilgi verdi ve halkı ile sohbet etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç İldem’de esnaflarla sohbet etti

19 Temmuz 2018 14:26


Gesi Bölgesi İldem Toplu Konut alanının yeni yerleşim alanı olmasına rağmen sosyal tesis, kamu yapıları ile alışveriş merkezlerin bulunduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “İldem yerleşim alanında büyük ölçekli ve çok amaçlı park inşa edildi. İçerisinde spor sahaları, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun aletleri, açık alan spor aletleri ile kamelyalar ve bankların yer aldığı bu park hizmet vermektedir. Ayrıca üstü kapalı modern bir semt pazar inşa edilerek yeni bir alış veriş merkezi kazandırıldı. Dolayısı ile İldem’liler Melikgazili olmanın farkını hizmetlerden yararlanarak yaşıyorlar “ dedi.


İldem bölgesindeki çarşı esnafını gezen ve halk ile har zaman olduğu gibi sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile halkın sosyal yaşamına renk ve hareketlilik kazandırıldığını halkın bu yerlerde bir araya gelerek kardeşlik, dostluk ve komşuluk ilişkilerin de güçlendirildiğini sözlerine ekledi.




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