İslam kültüründe, toplu ibadet yapılan mekanlara mimari özelliklerine göre; camii, mescit ve namazgah gibi isimler verildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, Namazgahlarda; namaz kılınan bir alan, kıbleyi gösteren bir mihrap veya kıble taşının yer aldığını ve bu yapının yakınında abdest almayı sağlayan çeşme veya kuyu bulunduğunu kaydetti.

Haymana bölgesinde Haymana Namazgahı olarak bilinen alanın da koruma altına alındığını ve aslına uygun olarak onarıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Namazgâhlar, genellikle şehir yolları üzerinde, meydanlarda, yaylalarda ve yazlık alanlarda inşa edilen üstü açık dinî yapılardır. Bu yapılar, sadece namaz kılmak ve dini eğitim vermek için değil aynı zamanda halkın bir araya gelmesiyle çeşitli kararların tartışıldığı, toplantıların yapıldığı mekanlar olarak da kullanılmıştır. Kayseri genelinde namazgah yapılarının belirgin ve yaygın olarak kullanılmasına karşın, şehirleşme nedeniyle namazgahların bir çoğu yok olmaktadır. Şehirde nadir kalan namazgahlardan bir olan Haymana Namazgahı ise geleneksel namazgah mimarisinin tüm unsurlarını üzerinde barındıran nadir bir yapıdır. Yapı ve hemen yanında yer alan Kızlar Kuyusu da onarıldı. Kayseri’nin en önemli özgün değerlerinden biri olan Bağcılık Kültürü’yle yakın ilişkisi vardır. Yıkılmak üzere olan bu yapının onarımı bölge talepleri neticesinde Melikgazi Belediyemizce gerçekleştirilmiştir."

Başkan Memduh Büyükkılıç, tarihi yapıların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması çalışmaların 2019 yılında da devam ettirileceğini sözlerine ekledi.