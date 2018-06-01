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01 Haziran 2018 14:14

Başkan Memduh Büyükkılıç LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm öğrencilere başarı dilerken, "Eğitimde başarı grafiği gün geçtikçe yükselen şehrimizde sınava gerecek öğrencilerimizden başarı bekliyoruz" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

01 Haziran 2018 14:14


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 09.30 ‘da sınava girecek öğrenciler için tam bir sessizlik sağlanması amacı ile gerek belediye çalışmalarının, gerek ise özel sektör çalışmaları için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.


Başarının sınav sonuçlarıyla ölçüldüğüne dikkat çeken Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Eğitimin dostu ve yatırımcısı bir belediye olarak Eğitim ve Kültür Müdürlüğümüzce LGS için 6-7 ve 8. ‘ci sınıflar için kurslar verilmektedir. Bu yıl bu kurslarda eylül ayından itibaren kurs gören öğrencilerden 876 öğrencimiz sınava gerecek” dedi.




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