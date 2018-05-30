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30 Mayıs 2018 10:09

Başkan Memduh Büyükkılıç Mimarsinan Şirintepe halkı ile sohbet etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde bulunan Merkez Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Ramazanlarının hayırlı olmasını dilediBELEDİYE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİŞirintepe Mahallesi ile çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Şirintepe Mahallesi Derinöz Parkında halk ile sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç Mimarsinan Şirintepe halkı ile sohbet etti

30 Mayıs 2018 10:09

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde bulunan Merkez Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Ramazanlarının hayırlı olmasını diledi


BELEDİYE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ


Şirintepe Mahallesi ile çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Şirintepe Mahallesi Derinöz Parkında halk ile sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.


MELİKGAZİLİ OLMANIN FARKINI YAŞIYORLAR


Başkan Memduh Büyükkılıç ”Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyorum. Mimarsinan Şirintepe Mahallesi adeta Belediyemizin hizmet yağmuruna tutulan bir yeridir. Son üç yıldır yapılan yatırımlar ile bu bölgeler şehirli olmanın ve büyükşehir de yaşamanın farkına vardılar. Daha doğrusu Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar” diye konuştu.




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