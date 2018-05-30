Başkan Memduh Büyükkılıç Mimarsinan Şirintepe halkı ile sohbet etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde bulunan Merkez Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Ramazanlarının hayırlı olmasını diledi

BELEDİYE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Şirintepe Mahallesi ile çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Şirintepe Mahallesi Derinöz Parkında halk ile sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

MELİKGAZİLİ OLMANIN FARKINI YAŞIYORLAR

Başkan Memduh Büyükkılıç ”Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyorum. Mimarsinan Şirintepe Mahallesi adeta Belediyemizin hizmet yağmuruna tutulan bir yeridir. Son üç yıldır yapılan yatırımlar ile bu bölgeler şehirli olmanın ve büyükşehir de yaşamanın farkına vardılar. Daha doğrusu Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar” diye konuştu.