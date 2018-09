Başkan Memduh Büyükkılıç Öğrencilerle öğle yemeğinde Buluştu

Şehit Yasin İke İlköğretim Okulu öğrencilerini ziyaret ederek okulu gezen Başkan Büyükkılıç “Anbar Mahallesinde bulunan Şehit Yasin İke İlköğretim Okulu ziyaret ettik. Bu ziyaret ile hem okul binasını gezerek yöneticilerden bilgi aldık hem de öğrencilerimiz ile öğle yemeğinde buluşarak sohbet ettik. Melikgazi ilçesinde okuyan öğrenciler çok şanslı çünkü her bir okul adeta bilim yuvası, öğretmenler ilgili, veliler her türlü desteği sağlıyor, Milli eğitimin tüm olanakları sergiliyor ve belediye olarak da bu bütünlüğü hizmet ediyoruz. Sizler şanslı bir nesilsiniz. Devletimiz ve yerel yöneticiler olarak bizler öğrencilerimize her türlü imkânı sağlıyoruz. Sizlere de sadece çalışmak düşüyor. Çünkü sizlerden başta aileniz ve bu millet çok şeyler bekliyor. Türkiye'yi 2023 hedefine ulaştıracak olan sizlersiniz” dedi.

Okulun isminin de çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç,.2016 yılında İstanbul Dolmabahçe Vodafone Arena Stadyumunda Bölücü Terör Örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Yasin İKE isminin taşıdığını sözlerine ekledi.

Şehit Yasin İke İlköğretim Okul İdarecileri ve öğrencileri ise Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretleri ile öğle yemeğini kendileri ile paylaşmalarından çok mutlu olduklarını söylediler.