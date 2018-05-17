Başkan Memduh Büyükkılıç, Osmanlı Mahalle Halkı ile Buluştu

Eskişehir bağları Bölgesi Osmanlı Mahallesinde yer alan Merkez Camisi’nde Teravih namazı kıldıktan sonra cami çıkışında Melikgazi Ak Parti ilçe başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi Ak Parti ilçe yönetimi, belediye başkan yardımcıları, Birim müdürleri de katılarak vatandaşların talep ve isteklerini değerlendirdiler.

Eskişehir bağları Bölgesi Osmanlı Mahallesinde bulunan esnafları gezerek belediye çalışmaları hakkında halk ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Osmanlı Mahallesinin yeni bir yerleşim bölgesi olduğunu ve ilk temellerinin 1996 yılında atıldığını ancak bugünkü imar durumu, sosyal tesisleri, parkları ve nüfusu ile birçok ilçeden büyük olduğunu kaydetti.

Teravih Namazı çıkışı bölge halkı ve özellikle ev hanımları vle gençler tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Ramazan ayı içerisinde her gün bir bölge camisinde Teravih Namazını kılıyoruz. Farkı bölgelerde olmamızın nedeni, Teravih sonrası bölge halkı ile sohbet etmek ve onları dinlemektir. Dilek, şikayet ve memnuniyetlerini dolaysız olarak bizlere bildiriyorlar. Ayrıca her gün bir mahalleyi gezerek yapılan çalışmaları da bir bakıma yerinde incelemiş oluyoruz. Bugün Osmanlı mahallesini gezerek halkımız ile sohbet ettik. Osmanlı Bölgesi aldığı hizmet ve yatırımlar ile Melikgazili olmanın haklı keyfini yaşamaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak ilçe merkezindeki hizmet ne ise aynı hizmeti ilçenin en ücra köşesinde de gerçekleştiriyoruz. Dolayısı ile semtler arasında bir fark olmamaktadır."