Başkan Memduh Büyükkılıç'tan kandil simidi ikramı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla Kayseri Meydanı Yeraltı Çarşısında vatandaşlara ve esnaflara kandil simidi ikramında bulunarak esnafın ve vatandaşların kandilini kutladı. Kandil simidi ikram etkinliği ile sosyal belediyecilik örneği sergilediklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede yapılacak tüm duaların kabul olması dilediğinde bulundu.

Toplum da birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen bu çalışma ile vatandaşlar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek “Önemli olan hatırlamak ve hatırlanmaktır. Bu etkinlik ile Başkan Büyükkılıç bir kez daha gönüllerin başkanı olduğunu göstermiştir” dedi.