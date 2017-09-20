Başkan Çelik, milli bağları güçlendiren her organizasyonun içinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık, Dadaloğlu derneği ve Vakfı Başkanları ile Dadaloğlu Şenlikleri’nin tertip komitesi üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ettiler. İlçe Belediye Başkanı Işık, şenliklerle yapmış olduğu destekler nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de dostluk ve kardeşliği geliştiren, milli bağları güçlendiren bu tür organizasyonların hep içinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti. Önümüzdeki yıl Dadaloğlu Şenlikleri’ne daha fazla destek vereceklerini ifade eden Başkan Çelik, “Etkinlik alanının fiziki şartlarının düzenlenmesi ile ilgili önümüzdeki yıl şenliklerden önce bir çalışma gerçekleştireceğiz. O güçte ve o büyüklükteki organizasyona yakışır bir alan yapacağız. Önemli olan bu organizasyonların dostluğa ve kardeşliğe yakışır bir şekilde yapılması” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i Kayseri Kafkas Derneği yönetimi de ziyaret etti. Dernek Başkanı Hayrettin Seyhan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette Başkan Mustafa Çelik, 25 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek olan Kafkas Gecesine davet edildi. Geceye Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Kültür Bakanı ve 34 kişilik dünyaca ünlü dans gurubunun katılacağın belirtildi. Dernek Başkanı Hayrettin Seyhan, bu gecede Başkan Çelik’i de görmek istediklerini belirterek, “Her gün bir şantiyede, bir ilçede yoğun bir tempoda çalıştığınızı görüyoruz. Bizler için her zaman ciddi fedakarlıklar yaptınız. Bunun için teşekkür ediyoruz. Gecemizde de yanımızda olmanızı istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Mustafa Çelik de 25 Eylül Pazartesi günü saat 20.30’da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde yapılacak olan 50’inci Yıl Gecesine katılacağını belirtti ve geceye halkımızın da büyük ilgi göstereceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ayrıca Sarız Kaymakamı Ahmet Solmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar, Makine Mühendisler Odası Şuba Başkanı Ersin Fener, Serbest Bölge Genel Müdürü Reşat Çeçen, Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve yönetimi, Kapalı Çarşı Dernek Başkanı Yalçın Patat ve yönetimi, bazı şehitlerimizin aileleri, muhtarlar ile kişi, kurum ve kuruluş temsilcileri de ziyaret etti.