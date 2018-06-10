Başkan Mustafa Çelik, "Rabbim, ülkem ve milletimle olsun"

Başkan Çelik, “Ülkemizin huzuru ve milletimizin selameti için dualar edeceğiz. Rabbim bizimle olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’nin ömre bedel bir gece olduğunu vurgulayarak herkesin bu geceyi iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Böyle gecelerin tüm insanlık için bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, özellikle İslam aleminin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gereğini ifade etti. Rahmet ve bereket ayı olan Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde geçen bu güzel günlerin ömre bedel Kadir Gecesi ile taçlanacağını belirten Başkan Mustafa Çelik, “Ne yazık ki böylesine önemli günlerde hala dünyanın pek çok yerinde acı ve gözyaşı var. İslam alemi mazlumun yanında olma konusunda güç birliği yapamıyor. Maalesef sadece Türkiye şer güçlere karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyarak mazlumun umudu olmaya devam ediyor. İşte bu nedenlerle Rabbimin ülkemle ve milletimle birlikte olması için dua ediyorum. Çünkü Türkiye’nin güçlü olduğu dünyada mazlumlar azalacaktır” dedi.

Kadir Gecesi’nin doğru yolu bulmak için insanlar için de ülkeler için de bir fırsat olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Tüm hemşehrilerimin Mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin şehrimiz, ülkemiz, İslam Dünyası ve bütün insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.