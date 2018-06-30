Başkan Mustafa Çelik Yeşilhisar Kayısı Festivali’ne katıldı

Yeşilhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kültür ve Kayısı Festivali, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kadın ve Gençlik Merkezi’nin yanında yapıldı. Festivale çok sayıda Yeşilhisarlı katıldı. Burada bir konuşma yapan Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, Başkan Mustafa Çelik’e Yeşilhisar’a verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

“Kardeşliği pekiştiriyor, beraberliği güçlendiriyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de sözlerine ilçelerin önemli değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen bu tür festivalleri çok değerli bulduğumu belirterek başladı. Böyle festival ve şenliklerin dostluğu ve kardeşliği pekiştirdiğini, birlik beraberliği kuvvetlendirdiğini ve hemşehrilik duygularını artırdığını dile getiren Başkan Çelik, “Ben de zamanım elverdiğince tüm ilçelerimizdeki festivallere katılmaya, hemşehrilerimle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Çünkü, bu tür organizasyonlarda sağlanan birlik beraberliği önemsiyorum. Bakınız, bir seçimden yeni çıktık. Burada farklı siyasi görüşlerden hemşehrilerim var. Hafta sonu sandığa gittiniz ve farklı değerlendirmeler yaparak oylarınızı kullandınız. Ama bugün ortak bir değer için buradayız. Biriz, beraberiz ve hep birlikte Yeşilhisar’ız. Biriz, beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye’yiz. Bizim için asıl olan bu” dedi.

“Yeşilhisar’a 40 milyon TL’lik yatırım”

Tüm ilçeleri olduğu gibi Yeşilhisar’ı da sık sık ziyaret ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, her geldiğinde ilçeyle ilgili değerlendirmeler yaptığını, ihtiyaçları tespit ettiğini ve talepleri karşılamak için de çalıştıklarını kaydetti. İlçelere ne kadar çok kıymet verdiğini herkesin bildiğini de dile getiren Başkan Çelik, “Göreve geldiğim ilk günlerde de söylediğim gibi biz hemşehrilerimizi doğdukları yerde doyuralım, mutlu oldukları yerde yaşatalım istiyoruz. Bu sözümüz slogan olmaktan çıktı ve eyleme dönüştü. Yeşilhisar’a ne kadar çok yatırım yaptığımızın, her ihtiyacını gidermek için canla başla çalıştığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Büyükşehir’in gücünü ve imkanlarını tüm ilçelerimizle birlikte Yeşilhisar’ımız için de kullanmaya devam ediyoruz. Sadece Yeşilhisar için 40 milyon TL yatırım yaptık. Avrupa’da birçok ilçede olmayan modernlikte ve güzellikte bir ilçe ortaya çıktı” diye konuştu.

Yeşilhisar’a yapılan yatırımlardan da bahseden Başkan Mustafa Çelik, sözlerinin sonunda ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza bir tavsiyede bulundu. Artık bir araya gelinerek büyük bahçeler ve büyük üretim alanları oluşturmak gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik, “İmkanınızı birleştirirseniz ürünümüzün kalitesi ve pazar bulma şansınız artar. Artık endüstriyel tarım ve endüstriyel işletmecilik yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, Başkan Mustafa Çelik’e ilçeye yapılan yatırım ve verdiği desteklerden dolayı hediye ve çiçek takdim etti.