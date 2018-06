Başkan Nursaçan: “Meslek lisesi meselesi, memleket meselesi”

2017-2018 eğitim-öğretim yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nursaçan şunları söyledi:

“Son yıllarda büyük bir ekonomik gelişme gösteren ülkemizde, mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi için ilgi kesimlerce ciddi çalışma ve yatırımlar yapılmaktadır. Kayseri OSB Yönetimi olarak sanayimizin aranan / nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla; Bölge Müdürlüğümüzün himayesinde açılan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde ülkemizin ve şehrimizin geleceği olan gençlerimizi yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında, bin 300 öğrenci, alanında uzman 70 eğitimci ile Metal Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Elektrik Elektronik Teknolojisi alanlarının bulunduğu Teknik Kolej 187 mezun vermiştir. Ek bina ve alınan diğer tedbirler sayesinde, 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci sayımızın 2200’e ulaşması hedeflenmektedir. Ayrıca, önümüzdeki eğitim öğretim yılında sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Tasarım Teknolojileri alanları da açılacaktır. Okulumuz her ne kadar Özel Okul statüsünde olmuş olsa da, öğrencilerimizden hiçbir ücret alınmamaktadır. 2018/2019 kayıtlarımız 02 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Küresel rekabetin her geçen gün arttığı, eğitimin özellikle mesleki eğitimin ön plana çıktığı günümüzde insana yapılan yatırım en önemli yatırım olarak görülmektedir. Üretim ve eğitimi bir arada götürmeyi hedefleyen, yürütmekte olduğu örnek ve büyük projelerle değişim ve dönüşümün öncüsü olan Kayseri OSB Yönetimi olarak, ‘meslek lisesi meselesi memleket meselesi’ anlayışından hareketle; eğitime verdiğimiz destekle her zaman gençlerimizin yanında olacak ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada güçlü Türkiye için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”