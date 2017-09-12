Başkan Nursaçan projeleri yerinde inceledi

Başkan Nursaçan, projelerler ilgili açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Fuarların tüm sektörlerin gelişimine katkı sağladığı bilinen bir gerçektir. Fuarlar; üreticilerle müşterileri buluşturan önemli bir köprü olmakla beraber, bu sayede firmalara rakiplerini izleme şansı vermesi ve farklı kültürleri de buluşturarak, ülke tanıtımına sayısız katkılar sağlamaktadır.

Sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek, satış yapabilmek için yeterli değildir.

Doğru zamanda, doğru mekânda ve doğru bir organizasyonla katılımcılarla iletişim kurabilmek ayrı bir önem arz etmektedir.

Şehrimizde yıllar önce yapılan, ancak günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak olan bir fuar alanı bulunmaktadır.

Bölge sanayicileri, sektör temsilcileri, STK’lar, ilgili ve yetkililerle yapılan anket sonuçlarına göre, bu konuda hem fikir olunduğu, ORAN Kalkınma Ajansının desteği ile hazırlanan fizibilite etüdüne göre de;

Kayseri’de yeni bir fuar alanı yatırımına ihtiyaç olduğuna, bu yatırımın başta bölgemize, ilimize ve civar illere büyük bir canlılık getireceğine dair ortak görüş bildirilmiş ve tespitler yapılmıştır.

Bütün bu çalışmalar neticesinde; Bölgemiz 6. cadde üzerinde yer alan, geçmişte yeşil alan olan arazi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sadece fuar alanı olarak kullanılması şartıyla, Plan tadilatına konu edilmiş ve onaylanmıştır.

Bu çerçevede; 150 bin metrekare arsa üzerine, 60 bin metrekare fuar alanı inşaatı yapılabilecektir.

Halen, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün kendi imkanlarıyla ilk etapta 18 bin metrekarelik bir hol için inşaatına başlanılmış olup, çalışmalara aralıksız devam edilmektedir.

Fuar ve kongre merkezinin 2018 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.”

Başkan Tahir Nursaçan, söz konusu fuar ve kongre merkezi projesine ilave olarak, bölgede yaklaşık 1200 işletmenin faaliyet gösterdiğini, bu işletmelerde çalışan 70 bin kişinindini vecibelerini yerine getirebilmesi amacıyla da; Mimar Sinan’ın ustalık eserim diye nitelendirdiği, Selimiye Cami’sinden esinlenerek projelendirilen, Kayseri’nin en büyük ve Türkiye’de sayılı büyük camilerden biri olan, 4 minareli ve 3 şerefeli, 10 bin kişilik cami inşaatının da devam ettiğini, caminin 2017 yılı sonuna kadar ibadete açılmasının planlandığını, bölge sanayisinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi adına, yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.