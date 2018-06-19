Başkan Ömer Gülsoy Oda Personeli ile Bayramlaştı

Konferans salonunda gerçekleşen bayramlaşma programında, yönetim kurulu üyeleri ve tüm oda personeli hazır bulundu.

Ramazan Bayramı sonrası personel ile bir araya gelerek çalışma arkadaşlarının geçmiş bayramlarını kutlayan Başkan Gülsoy; “Allah, ailelerimiz ve tüm sevdiklerimizle beraber sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bizleri daha nice bayramlara, güzel günlere eriştirsin” ifadelerini kullandı.

Gülsoy Umre ziyaretine de değinerek; “Rabbim ibadetimizi kabul etsin. Oraları görmeyi sizlere ve ailenize de nasip etsin. Mekke ve Medine’nin sıcak olduğunu, ibadet ederken zorlanıp zorlanmadığımı soruyorlar. İbadetimi severek, aşkla yaptığım için ne sıcak ne oruç etkilemedi çok şükür. Sizler de işinizi severek, isteyerek, aşkla yaparsanız, kuruma aidiyetle bağlı olursanız hiçbir zaman zorlanmazsınız. Üyelerimize güler yüzle vereceğiniz hizmetten bir o kadar mutlu olur, keyif alırsınız ve aldığı hizmetten memnun olan üyelerimiz de mutlu ve iyi bir intiba ile Odamızdan ayrılır. Üye memnuniyeti bizler için en önemli kriter, üyelerimiz bizim varlık sebebimiz. Bu nedenle sizlere düşen daha iyi hizmet için daima çalışmak ama güler yüzlü isteyerek ve azimle çalışmak. Hepinize yaptığınız ve yapacağınız çalışmalardan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi

Program sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.