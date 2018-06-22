Ramazan ayı ve bayramını değerlendiren KESOB Başkanı Ahmet Övüç, dovizlerin yükselmesi, ülkenin seçim sürecine girmesi gibi nedenlerle esnaf ve sanatkarlar için hareketsiz geçtiğini söyledi. Seçimlerin hemen ardından hükümet tarafından yapılacak çalışmalarla esnaf ve sanatkarın işlerinde hareketliliğin başlayacağını kaydeden Övüç; "Rahmet, marifet ve bereketiyle bir Ramazan Bayramı’nı geride bıraktık. İki bayramdaki esnaf ve sanatkarımızın işleri mümkün mertebe biraz daha gayretli olurdu. Bu bayram ne hikmetse diğer esnaf ve sanatkarımıza çok bir şey yansımadı ama giyim ve yiyecek konusunda esnaf ve sanatkarımız bir parça işler yaptı. Ama her ne kadar yaptıysa da dolar ve euroda yükselme devam ettiği için de şuanda piyasamız hareketsiz. Ülkemiz bir seçim sürecine girdi. Bu süreçten dolayı esnafın ekonomik olarak biraz sıkıntıları var. Hükümetimiz kurulur kurulmaz Türkiye’nin gözlemlediği konulardan bir tanesi ekonomidir. İnşallah ekonomiye hükümetimiz el atarsa yavaş yavaş piyasadaki hareketlilik başlar. Ayın 24’ünde vatandaşlık görevimizi yapacağız, bir seçim sürecine girdik. Seçimden sonra bu işe başlanırsa esnaf ve sanatkarımız ile Türkiye’deki çoğu yatırımcı mutlu olacak" dedi.

"En büyük arzumuz işyeri olmayana işyeri, konutu olmayanlara konut yaptırmak"

TOKİ ile uyumlu bir çalışma yaptıklarını ve ellerinden geldiği kadar ihtiyaç sahipleri üyelerine hizmet etmeye gayret gösterdiklerinin altını çizen Övüç konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"TOKİ ile iş yapmayı seviyoruz ve Kayseri’deki ödemelerimiz de düzenli. Yaklaşık olarak şu anki hazırladığımız programımız daha önce söz verdiğimiz gibi 2 bin 500 tane konut yapacağız. Şuanda Ağaç İşleri’nde de bir TOKİ Sanayi Sitesi yaptık. Allah nasip ederse inşallah aynısını Yeşilhisar ve ilçelerimizde de uygulamaya başlayacağız. Şuan oradaki Küçük Sanayi Sitesi’nin tapusunu TOKİ’ye teslim ettik. İnşallah Yeşilhisar’da da bir sanayi sitesi yapmaya başlayacağız. Ayrıca Kayseri’de yaklaşık olarak 2 bin 500 konut yapacağız. 834 konutumuzun 1 yıl önce temelini atmıştık, bu konutlar belki de Türkiye’de en hızlı yapılan konut olacak ve bu yıl sonu itibariyle 834 konutumuzu üyelerimize teslim edeceğiz. Ayrıca 709 konutumuzun da temeli atıldı, inşaatlarımız 4. ve 5. kat seviyelerine çıktı. Bunları da Allah nasip ederse gelecek sene teslim etmeyi düşünüyoruz. Tabi ki talep olduğu müddetçe gönlümüzde yatan her ilçeye bir küçük sanayi sitesi yapılmasından yana. İnşallah Yeşilhisar bittikten sonra Yahyalı’ya da bir sanayi sitesi yapmayı arzu ediyoruz. Arsa yerlerini tespit ettik, çalışmalarımız devam ediyor. Elimizden geldiği kadar konutu olmayanlara konut, işyeri olmayanlara da işyeri yaptırmak en büyük arzularımızdan bir tanesi."