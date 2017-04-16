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16 Nisan 2017 15:20

Başkan Öztürk: " 16 Nisan asrın seçimi"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Seydili İlkokulunda oyunu kullandı.

Başkan Öztürk:

16 Nisan 2017 15:20


Seydili Mahallesin’deki Seydili İlkokuluna saat 12.50’ de gelen Başkan Esat Öztürk, 1057 no’lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra diğer sandıkları gezerek seçim görevlilerine kolaylıklar dileyen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Esat Öztürk’e AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber ve Belediye Meclis Üyesi Ramazan Yapıcı eşlik etti.


Oy kullanımı esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk, “55 milyon seçmenimiz var. Seçmen olarak biride benim. Tarihe tanıklık ediyoruz. 16 Nisan’ı, asrın seçimi olarak tabir ettik. İnşallah, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet için oyumuzu kullandık. Allah’a hamd olsun referandum huzurlu geçiyor. İnşallah saat 18’de neticeyi almış olacağız. Evet veren de, hayır veren de hepimiz kardeşiz. Asıl önemli olan kardeşliği ön plan tutmak" diye konuştu.




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