Başkan Öztürk Belediye çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi

Avrupa Rafting Şampiyonası adaylığı, doğalgazdaki son durum, halı saha yapımları gibi konularda meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Esat Öztürk, ayrıca yeni yapılacak olan 75 yataklı Devlet Hastanesi'nin temelinin bu ay içerisinde atılacağını söyledi.

Avrupa Rafting Şampiyonasına adayız

Meclis üyelerine bir müjdeli haber vermek istediğini ifade eden Başkan Öztürk “Sizlerle bir müjdeyi de paylaşmak isterim. 2019 yılında yapılacak Avrupa Rafting Şampiyonası'nın Türkiye'de Kayseri / Yahyalı' da yapılması için federasyonumuz başvuruda bulunmuş. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla da adaylığımızı görüşeceğiz. Şampiyonanın ilçemizde yapılabilmesi gayret sarf edeceğiz. Şampiyona, Rafting Sporunun ilçemizde sevdirilmesi ve ilçemizin tanıtımı için önemli bir organizasyon olacaktır. İç Anadolu Bölgesi'nde tek Rafting parkuruna biz sahibiz.”dedi.

Her mahalleye halı saha yapacağız

Başkan Öztürk ilçede yapımı devam halısı sahalar hakkında da meclis üyelerine bilgiler verdi. “ Karaköy, Çamlıca ve beş yerde daha halı saha çalışmalarımız devam ediyor. Şuan sahaların betonları hazırlandı. Etrafı tel çitle çevrildikten sonra, 2019 yılı itibari ile tamamlayarak hizmete açacağız. Saha için mahallelerimizden talepler geliyor. Meclis üyelerimizle birlikte istişare ederek değerlendireceğiz. Mahallelerimizin hepsine, aynı standartlarda futbol sahası yapmak istiyoruz.”dedi.

Doğal için son bir hafta

“Doğalgazın ilçemizde kullanılması son bir hafta kaldı. Abonelik için başvuru merkezi yakında açılacak. Şuana kadar 200-250 abonenin projesi onaylandı. Yeni abonelik alacakların onayını hızlıca verecekler. Kayseri Gaz, günde 600 tane proje onay verebileceklerini bizi bildirdi. Kış gelmeden, abone konusunda sıkıntı yaşanmayacak. Gazın ilçeye verilmesi konusunda son aşamaya gelindi. Açılış törenimiz Kasım ayında yapılacak.”dedi.

Meclis üyelerine teşekkür

“Özellikle sizlere mahallelerin taleplerini dinleyerek, belediyemize getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ilçeyi biz beraber yönetiyoruz. Hepimizin katkıda bulunması lazım. Bu manada gösterdiğiniz ilgi için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Öztürk ayrıca 01 - 07 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.