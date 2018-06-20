Başkan Öztürk Dikmeliler ile buluştu

Yahyalı Belediyesi’nin desteğiyle Dikme Köyü Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte, şiirler okunarak, geleneksel çocuk oyunlarından örnekler sergilendi. Yöreye özgü yapılan yemekler misafirlere ikram edilerek, hep bir ağızdan türküler söylendi.

Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği şenliğe katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, şenlik alanına kurulan çadırları ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Dikmeliler in şikâyet ve taleplerini dinleyen Başkan Esat Öztürk, mahalle sakinlerine hitaben bir de konuşma yaptı.

Konuşmasında, Dikme Mahallesi’ni gösterdiği birlik ve beraberlikten dolayı tebrik eden, diğer mahalleler için iyi bir örnek teşkil ettiklerini belirten Başkan Öztürk, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Öztürk; “Meydanlar, bir ilçenin kalbi ve aynasıdır. İlçemiz, misyonuna ve vizyonuna uygun, turizm ilçesine yakışan bir meydana kavuştu. Önemli bir projemiz olan Doğalgaz, ilçemize geldi. Çok yakında kullanmaya başlayacağız. Doğalgaz hattının döşenmesi sırasında yollarımızda oluşan olumsuz durumu gidermek içinde canla başla çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından projesi kabul edilen 75 yataklı yeni hastanemizin temelini 1,5 ay sonra atacağız. Ayrıca ihalesi ayın başında yapılan, benimde büyük projelerim arasında yer alan Kongre Merkezimizin temelini önümüzdeki ay atacağız. İlçemizde 2018 yılı, asfalt ve parke yılı olacak.” dedi. Dikme Mahallesi ile özel muhabbetleri olduğunu, kendisini de bir Dikmeli olarak gördüğünü belirterek sözlerine devam eden Başkan Öztürk “ İnşallah Dikme Mahallemizde önümüzdeki günlerde futbol sahası yapımına başlayacağız. Mahallemizin sıkıntılı bölgelerinde kilitli parke döşeme çalışması yapacağız. Ayrıca mahalle mezarlığımızda da çevre düzenleme çalışması yapacağız. İnşallah hanım kardeşlerimiz içinde sağlık taraması yaptıracağız. Sizler hizmetlerin en güzeline layık insanlarsınız. Biz hizmet etmeyi ve sizlerden dua almayı seviyoruz.” diye konuştu.