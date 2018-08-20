Başkan Öztürk Kurban Pazarını ziyaret etti

Ziyaretinde esnaf ve vatandaşların arefe ve bayramlarını kutlayarak, hayırlı alışverişler temennisinde bulunan Başkan Esat Öztürk, ayrıca pazarda bulunan esnaf ve vatandaşlara tatlı, çikolata ve kavun ikramında bulundu.

Kurban Pazarı ziyaretinde basına açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk, “Bugün ilçemizde kurulan Kurban Pazarımızı ziyaret ediyoruz. Burada bulunan gerek esnafımızın, gerekse vatandaşlarımızın arefe ve bayramlarını kutlamak, onlara hayırlı alışverişler dilemek için buradayız. Ayrıca tüm hemşehrilerimizin ve gönül coğrafyamızda bulunan inanan insanların Kurban Bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Cenab-ı Allah huzur ve mutluluk içerisinde bizleri nice bayramlara kavuştursun“ dedi.

Konuşmasında ilçe halkından bir ricada bulunan Başkan Öztürk, “Kurban kesiminden sonra sakatatlarınızı lütfen sokaklara atmayalım. Halkımızdan hijyen kurallarına uymalarını istirham ediyorum. Cadde ve sokaklarımızda Kurban kesmesinler. Şuan bulunduğumuz kurban pazarımızda belediyemiz tarafından işletilen Mezbahamız bulunuyor. Belediyemiz her alanda olduğu gibi, Kurban Bayramında da halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için hazırlıklarını tamamladı. Mezbahamızda bayram boyunca küçükbaş ve büyükbaş kurbanların kesimi yapılacaktır. Büyükbaş kurban 250 TL, küçükbaş kurbandan ise 25 TL ücret alınacaktır. Keşfedilmemiş Cennet dediğimiz, turizm ilçesi Yahyalı’ya temiz olmak yakışır. Halkımızın Kurban Bayramında da buna riayet edeceklerine eminim” diye konuştu.

Ziyareti esnasında kurban pazarlığı da yapan Başkan Esat Öztürk, esnafların ilçede her Cuma Hayvan Pazarı kurulması taleplerine olumlu yanıt verdi.