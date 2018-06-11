Başkan Öztürk, Personeliyle İftarda Buluştu

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar yemeğine belediye meclis üyeleri ve belediye birim çalışanları, aileleri ile birlikte katıldı. İftar öncesi eşi ile birlikte masaları gezerek personeline hoş geldiniz diyen Başkan Esat Öztürk, onlar ile sohbet etti.

İftar sonrası yaptığı duanın ardından konuşan Başkan Esat Öztürk, Yahyalı Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde Yahyalı için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Öztürk “Bizleri Kadir Gecesi günü iftarda buluşturan Rabbimize şükür ediyorum. Bir belediye başkanının en mutlu anlarından birisi de, mesai arkadaşları ve aileleri ile birlikte yemekte buluşmasıdır. İnsan kendi ailesi ile iftar yapmaktan nasıl mutlu oluyorsa, personeli ile de aynı mutluluğu yaşıyor. Yahyalı Belediyesi’nde çalışmak, meclis üyesi olmak, belediye çalışanının eşi olmak, ona evlat olmak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Hizmette Kayseri ilçeleri arasında ilk üçe giren bir ilçeyiz. Almış olduğumuz kararlarla ilçeye emek veren meclis üyelerimizle, başkan yarımcılarımızla, birim müdürlerimizle, şeflerimizle, memurlarımızla ve işçilerimizle ben gurur duyuyorum. Kayseri’de Yahyalı Belediyesi’nin çalışmalarından söz ediliyorsa, Yahyalı Belediyesi çalışıyor deniliyorsa, bu sizlerin sayesindedir. Siz bizim yüz akımızsınız. Hepinize minnettarım. Mesai arkadaşlarımın eşleri haklarını bana helal etsinler. Yaz-Kış, Gece-Gündüz demeden çalışıyoruz. Ve Yahyalı Belediyesi olarak biz çalışmayı seviyoruz” diye konuştu.