Başkan Öztürk Şehit Aileleriyle İftarda Buluştu

İftar öncesi şehit ailelerinin masalarını gezerek onlarla sohbet eden Başkan Esat Öztürk, “Şehitlerimiz rahat içinde yatsınlar. Onların aileleri bizlere emanet” dedi.

İftar sonrası şehit ailelerine hitap eden Başkan Esat Öztürk; “ Bizleri, iftar programın da buluşturan kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. Bana göre bugün iftar sofralarının en güzelinde, en anlamlısında bir aradayız. Rabbim, dinimiz için, vatanımız için canını feda eden şehitlerimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Şehitlerimizi bizim değerimiz. Evlatlarımızın acısını yaşamak gerçekten zordur. Cenab-ı Allah şehit ailelerine binlerce kez metanet versin, sabır versin. Şehit ailesi olmak kadar şerefli bir makam yoktur. ” dedi. Konuşmasında Türkiye’nin çok stratejik bir öneme sahip olduğunu için düşmanlarının da çok olduğu belirten Başkan Öztürk;” Ülkemizde 40 yıldır PKK terörü yüzünden, evlatlarımızı şehit verdik. Bu vatan için ölmeye biz her zaman hazırız. Bizim millet olarak gidecek başka bir yerimiz yok. Düşmanımızı iyi tanımamız lazım. PKK belasını kurdurarak bizimle savaştıran da 15 Temmuz darbe girişimini yaptıranda hep aynı güçler. Bunu anlamak için üstün zekalı olmaya gerek yok. Ne olur birbirimizin kıymetini iyi bilelim. Suriyeliler gibi, Iraklılar gibi başka bir ülkede karşılaştığımız zaman mı birbirimizin kıymetini bileceğiz. Devlet, bizler için büyük bir nimet. Geçenlerde Kudüs’e gittiğim zaman vatanımızın, bağımsızlığımızın, kardeşliğimizin kıymetini çok daha iyi anladım. Bunu anlamak için oralara gitmeye gerek de yok. Rabbim şehitlerimizi ve şehit ailelerini bizlere hiçbir zaman unutturmasın” ifadelerini kullandı.