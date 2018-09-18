Başkan Öztürk: “Yahyalı'da elma üretimi modernleşmeli”

Yahyalı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Yahyalı Ziraat Odası tarafından düzenlenen Toprak Günü ve Elma Hasat Başlangıcı Etkinliğine katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Dünya'nın en tatlı elması ilçemizde yetişiyor. Elmadan 11 çeşit ürün elde ediliyor. Üretim kapasitemizi artırmak için hızla modern üretime geçmemiz lazım” dedi.

İlçenin Çubuklu Mahallesi'nde düzenlenen ve elmanın don olayından etkilenmesi önleyen sisteminde anlatıldığı etkinliğe, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün yanı sıra İlçe Tarım Müdürü Mehmet Parlak, STK Başkanları, muhtarlar ve elma üreticileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Başkan Esat Öztürk, “ Allah bu ilçeye birçok güzellikler vermiş. Aladağlar Milli Parkıyla Yahyalı adeta botanik kütüphanesi. Kayseri'nin turizm ilçesi, tarım ilçesi ve hayvancılık ilçesi. Suların dile geldiği yaşayan ilçe, yaşatan ilçe Yahyalı.Suyu sert, insanı mert. Halısı, elması, kilimi, madenleri, şelaleleri, Hacer Ormanı, Yedigölleri, doğa turizmi, Sultan Sazlığı ve yaban hayatı ile doğa müzesi, Zamantı Irmağı, Rafting Parkurlarıyla burası saklı cennet Yahyalı.” dedi. Konuşmasında ilçede yapılan Elma Üretimi konusunda bilgiler veren Başkan Öztürk; “ Allah'u Teâla bu ilçeyi elma üreticiliği konusunda, adeta özenerek yaratmış. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Biz, kaderci bir milletiz. Elmamıza don zarar zaman, ne yapalım Allah verdi, Allah aldı deriz. Cenabı Allah bize öyle bir coğrafya vermiş ki, birazcık aklımızı kullanırsak, bundan sonra dondan bahsetmeyeceğiz. Modern tarımda kullanılan alttan ve üstten uygulanan Spingle Sulama sayesinde don olayından elmamız etkilenmeyecek. Notlarıma, Yahyalı'da yıllık elma üretimini 70 bin ton olarak almışım. Ama müdürümden aldığım son bilgiye göre yıllık elma rekoltemiz 85 bin tona çıkmış. Bu da elma üretimindeki modernleşmenin sayesinde diye düşünüyorum.” dedi. Konuşmasında elmadan elde edilen ürünlere ve elmanın sağlık açısından yararlarına değinen Başkan Öztürk; “ Elmamız ilk önce sofralık yani meyve olarak tüketiliyor. Ben iddia ediyorum dünyanın en tatlı elması Yahyalı'da yetiştiriliyor. Elmadan, meyve suyu, çay, reçel, cilt bakım ürünü, marmelat, sirke, pekmez, hoşaf, püre ve cips üretilmektedir. Elma, insan sağlığı açısından çok faydalı bir meyvedir. Özellikle Kansere, sindirime, anemi hastalığına, bağışıklık sistemine, diyabete, diş bakımına, görme kabiliyetinin gelişmesine, Alzheimer Hastalığına, kalp hastalıklarına, kemik sağlığına, astım hastalığına ve kolesterol önlemeye faydalı olan bir meyvedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından elma toplayan işçileri ziyaret ederek kolay gelsin diyen Başkan Öztürk, kendi de elma toplayarak işçilere yardım etti.